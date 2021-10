La Serie A nuovamente in campo per la decima giornata, turno infrasettimanale diviso in tre giorni: si parte con i tre anticipi del martedì, si chiude con il posticipo del giovedì tra Napoli e Bologna

Ancora Serie A, a due giorni di distanza dalla conclusione della nona giornata di campionato. Si scende in campo per il turno infrasettimanale, tre giorni importantissimi per le 20 squadre impegnate. Si parte nella serata di martedì, con tre anticipi in programma. Alle ore 18.30 doppio scontro salvezza: Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana. Alle 20.45 scende in campo il Milan, che a San Siro ospiterà il Torino di Juric. Programma ricco nella giornata di mercoledì, sei le gare previste. Tre delle quali alle 18.30, con la Juventus che torna allo Stadium per ospitare il Sassuolo. L'Atalanta, invece, va a Genoa, per far visita alla Sampdoria. Alla Dacia Arena c'è Udinese-Verona. Alle 20.45 le altre tre gare, con l'Inter di scena a Empoli. La Roma va a Cagliari, mentre la Lazio ospita la Fiorentina. Il programma della decima giornata di Serie A si chiude giovedì sera, con il posticipo del Maradona tra Napoli e Bologna.