Al termine di Empoli-Inter, l'allenatore dei toscani ricorda al difensore nerazzurro, a segno al Castellani, il suo salvataggio che nel 2019 sancì la retrocessione dell'Empoli in Serie B. "Mannaggia a te, ogni volta". E D'Ambrosio replica con ironia: "Il vostro presidente mi ha detto che vi salverete solo quando mi ritirerò". Risate e fair play nella sala stampa di Empoli

L'Inter passa per 2-0 a Empoli nell'undicesima giornata di campionato e nella vittoria del Castellani c'è la firma di Danilo D'Ambrosio: il difensore, schierato per la prima volta da titolare in stagione in Serie A, ha realizzato il gol del vantaggio su assist di Alexis Sanchez. Non è la prima volta che il numero 33 nerazzurro è decisivo in partite contro l'Empoli. D'Ambrosio lo era stato già nella stagione 2018/19, quando l'Inter superò per 2-1 all'ultima giornata a San Siro l'Empoli e il difensore salvò sulla linea all'89' un'occasione da gol per l'empolese Caputo. Risultato? L'Inter di Spalletti andò in Champions, l'Empoli di Andreazzoli retrocesse. Un episodio che l'allenatore, tornato quest'anno a Empoli, non ha dimenticato. Lo conferma quanto accaduto in mixed zone al fischio finale: Andreazzoli incrocia D'Ambrosio e ridendo gli dice "Mannaggia a te, ogni volta". La risposta del difensore è ricca di ironia: "Ho incontrato il vostro presidente, mi ha detto 'quando ti ritirerai mi salverò'". Risate e fair play.

D'Ambrosio: "Non si ragiona con l'io ma con il noi" Prima c'è stata la partita, con D'Ambrosio che è diventato uno dei due difensori (insieme a Leonardo Bonucci) ad aver trovato il gol in Serie A in ognuna delle ultime sette stagioni. Solo Stefan de Vrij e Gonzalo Rodríguez hanno segnato il suo stesso numero di gol di testa - 11 - a partire dalla stagione 2012/13. "Mi prenderei al Fantacalcio, ma prima terrei in considerazione il costo" sorride il difensore ai microfoni di Sky Sport. "Bisogna trovare il giusto equilibrio, è importante. Davanti abbiamo giocatori che ci fanno la differenza con giocate singole: in occasione del gol Sanchez mi ha dato un gran pallone" ricorda. Dopo il gol segnato, D'Ambrosio è andato ad abbracciare Denzel Dumfries: "Non si ragiona più con l'io ma con il noi ed è il noi, il gruppo che ci ha portato in due anni a giocare una finale di Europa League e vincere uno scudetto". I complimenti di D'Ambrosio sono anche "per la società che è intervenuta in un certo modo sia sulla panchina che sui giocatori: quando c'è stato il passaggio da Conte a Inzaghi si è visto un cambio di mentalità in tutti noi. Le idee attuali sono interessanti e belle e penso che siamo sulla strada giusta".

La festa dell'Inter dopo il 2-0 di Empoli - ©LaPresse