Tre punti in trasferta e la gioia per il debutto del ghanese classe 2003 Felix Afena-Gyan, "one more kid" gettato nella mischia al 57' al posto di Vina. In quel momento la Roma era sotto di un gol, motivo in più per José Mourinho per festeggiare una serata decisamente positiva, nonostante la squalifica che gli ha impedito di seguire Cagliari-Roma dalla panchina. In tribuna durante il match della Sardegna Arena, Mou è rimasto fuori dagli spogliatoi, come da protocollo, anche al termine della gara, consumando una frugale cena di cui ha voluto pubblicare una testimonianza su Instagram. Ormai il portoghese è diventato Special anche nell'uso dei social, in cui con ironia non perde l'occasione di documentare le sue esperienze più simpatiche.