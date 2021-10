Salernitana, Ribery: "Ogni punto è importante"

Dopo due sconfitte consecutive la Salernitana è tornata a vincere. Contro il Venezia sono arrivati tre punti importanti, anche grazie al lavoro di Franck Ribery . L'attaccante francese ha servito Bonazzoli per il gol del momentaneo 1-1, primo step della rimonta completata con il gol di Schiavone al 95° minuto. "Ogni partita, ogni minuto, ogni duello, ogni gol, ogni punto è importante . Gran lavoro, ragazzi!" ha scritto Ribery su Instagram, esultando per la vittoria che ha consentito alla squadra di Colantuono di lasciare l'ultimo posto in classifica.

La seconda da capitano

Il rendimento di Ribery è in crescita, come confermato dai numeri. Nelle ultime due partite, giocate entrambe per intero, ha confezionato due assist per i propri compagni. Una crescita fisica, ma anche un ruolo sempre più centrale all'interno dello spogliatoio. Colantuono, infatti, gli ha affidato la fascia da capitano sia nel match contro l'Empoli che contro il Venezia.