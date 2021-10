È morto Umberto Colombo: aveva 88 anni

L'ex centrocampista, nato a Como nel 1933, ha giocato 193 partite in bianconero vincendo cinque trofei. "La Juventus ricorda Umberto con infinito affetto" scrive il club in una nota

Lutto in casa Juventus. A 88 anni è morto Umberto Colombo, ex centrocampista e colonna della formazione bianconera negli anni '50, l'epoca del trio magico Boniperti-Charles-Sivori. Colombo, nato a Como nel 1933, ha giocato 193 partite con la Juventus tra il 1951 e il 1961. In bianconero vinse tre scudetti e alzò due volte la Coppa Italia, trofeo vinto anche con l'Atalanta nella stagione 1962-1963. "La Juventus ricorda Umberto con infinito affetto e si unisce al cordoglio della famiglia per la sua scomparsa" scrive il club in una nota.