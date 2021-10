Il Cies, l'Osservatorio del Calcio, ha analizzato i 31 campionati nazionali (le massime divisioni) sotto l'egida dell'Uefa. Il settore giovanile di quale squadra ha "prodotto" più giocatori oggi impegnati in uno di questi tornei? Ecco la top 20, seguita dalla top 10 dei club di Serie A inerente ai giocatori che militano in uno dei top-5 campionati europei. Per essere considerati come cresciuti in un vivaio bisogna aver trascorso nella stessa società almeno 3 stagioni tra i 15 e i 21 anni