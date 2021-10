Dopo la sconfitta arrivata all'ultimo minuto con il Sassuolo altra brutta notizia per la Juve di Massimiliano Allegri. L'allentore bianconero dovrà infatti fare a meno di Mattia De Sciglio - in ottima forma in questo avvio di stagione - per almeno un mese. Il terzino era uscito zoppicando al 13esimo minuto della sfida allo Stadium dopo un contrasto con Frattesi. Sembrava potesse essere coinvolto il ginocchio, gli esami svolti oggi (giovedì) al J-Medical, hanno hanno invece evidenziato una "lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra", come riportato in un comunicato del club. "Tra circa 10 giorni verrà nuovamente rivalutato", si legge ancora nella nota. Ma per un infortunio del genere, considerando anche per De Sciglio si tratta di una recidiva, lo stop dovrebbe essere di almeno un mese. Il terzino salterebbe quindi le sfide di Champions con Zenit e Chelsea e quelle di campionato con Fiorentina, Lazio e Atalanta. Potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Salerno in programma il prossimo 30 novembre.