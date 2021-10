Due gol dal dischetto per cancellare i recenti errori dagli undici metri. Così Lorenzo Insigne ha trascinato il Napoli contro il Bologna, segnando due calci di rigore. "Al di là che ne ho sbagliato qualcuno ma li ho sempre tirati, alla fine i rigori li sbaglia solo chi li calcia, ero sereno e l’importante che sia andata bene" ammette il capitano azzurro al termine del match. Tre punti importanti per gli azzurri che hanno eguagliato il proprio record di punti dopo 10 giornate (28, come nel 2017/2018) e risposto alla vittoria del Milan di martedì: "Era importante vincere e rispondere al Milan - prosegue Insigne - Penso che sia una grande risposta, sono solo 9 partite è lunghissima, sappiamo di essere una squadra forte sia chi gioca dall’inizio e chi entra a gara in corso. I cinque cambi sono più importanti di chi gioca perché ne abbiamo altrettanti di titolari. Il cammino è molto lungo, dobbiamo stare sereni, continuare a lavorare e a pensare partita dopo partita".