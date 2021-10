22/22

IL CONFRONTO ALLEGRI/PIRLO - Rispetto alla scorsa stagione, quando i bianconeri chiusero in extremis al 4° posto, la Juve quest'anno ha raccolto 5 punti in meno arrivati allo stesso punto del campionato. Peggiorati anche i dati dei gol fatti (5 in meno rispetto alla squadra di Pirlo) e quello delle reti subite (4 in più rispetto al 2020/21)