Tredici punti di distanza dalla capolista dopo appena dieci giornate. Un distacco mai così ampio nell'era dei tre punti per la Juventus che vive un momento di difficoltà in campionato, amplificato dalla sconfitta (la terza stagionale) contro il Sassuolo . Da un momento di crisi, però, bisogna rialzarsi cercando delle soluzioni. È la ricetta del capitano bianconero, Giorgio Chiellini : "Le difficoltà bisogna saperle analizzare con equilibrio e saperle riconoscere - spiega il difensore in una diretta sul suo profilo Linkedin - Poi bisogna cercare le soluzioni: si può superare un momento difficile , ma ci vuole unione all’interno di un gruppo di lavoro. Servono sempre equilibrio e lucidità nell’analizzare le situazioni e poi trovare le soluzioni. Se un gruppo di lavoro condivide ed è convinto di quello che sta facendo, anche se l’idea non è del tutto corretta, poi la porta in porto. Se l’idea è corretta, ma il gruppo di lavoro non è convinto di portarla avanti, non potrà essere vincente".

"Buffon un fratello maggiore. Non sarò mai come lui"

leggi anche

Juve a -13 dalla vetta, mai così lontana alla 10^

Parlando della sua carriera alla Juventus, Chiellini si è soffermato sul rapporto con Gigi Buffon: "È stato un fratello maggiore per me ed il mio capitano per tanti anni nella Juventus e in Nazionale. Gigi ha sempre saputo trovare le parole giuste nel momento giusto: non è una dote semplice, non si costruisce, ma è qualcosa di magico che ha sempre avuto. Prima di tutto ognuno deve essere sé stesso, non si può copiare. Anche se faccio un esempio con Buffon, non sarò mai come lui. Provare a copiarlo toglie leadership e credibilità. Quello che si fa, lo si fa tutti i giorni, dando l’esempio agli altri. La cosa principale è essere sé stessi".