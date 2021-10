Sarà Napoli-Bologna il match che chiuderà la decima giornata della Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono reduci dal pareggio contro la Roma che ha interrotto una serie di otto vittorie consecutive. Il Napoli, tuttavia, vuole proseguire la striscia di nove risultati utili di fila contro la formazione di Sinisa Mihajlovic che ha vinto uno solo degli ultimi sei match disputati e sabato scorso ha perso 4-2 al Dall'Ara contro il Milan. Una sconfitta che avrà effetti anche sul match di Napoli visto che il Bologna dovrà fare a meno di Soumaoro e Soriano , espulsi contro i rossoneri e fermati per un turno dal giudice sportivo.

Dove vedere Napoli-Bologna in tv

La gara tra Napoli e Bologna, valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si giocherà giovedì 28 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite su Sky Sport 4K, canale 213. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani. A bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno.