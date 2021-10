Serie A, il calendario del prossimo turno

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A tornerà in campo già da sabato per l'undicesima giornata di campionato. Ad aprire il programma sarà il match tra Atalanta e Lazio alle ore 15, mentre alle ore 18.00 toccherà alla Juventus in casa del Verona. Alle ore 20.45, in diretta su Sky Sport, spazio a Torino-Sampdoria. Domenica sono in programma altri sei match. Si parte con il lunch match al Meazza dove l'Inter ospiterà l'Udinese. Riflettori puntati sul derby campano tra Salernitana e Napoli, mentre in serata è in programma Roma-Milan. Lunedì, infine, il monday night tra Bologna e Cagliari.