11^ giornata: le ultime news partita per partita

L'undicesima giornata rivedrà in campo Brahim Diaz, rientrato dopo lo stop per Covid. Ancora positivo invece Nico Gonzalez. Juve senza De Sciglio, Atalanta coi difensori contati. Squalificati Palomino, Ricci e Ampadu. Alle 18 non perdere l'appuntamento con Sky Fantashow su Sky Sport 24 per tutti gli aggiornamenti!

LE PROBABILI FORMAZIONI