L'attaccante argentino ai microfoni di Sky Sport: "Non basta essere belli per giocare a calcio, a volte bisogna parlare meno e fare qualcosa in più. Non dobbiamo cercare alibi". E guarda alla sfida di Champions contro lo Zenit: "Dobbiamo raggiungere il primo obiettivo, la qualificazione agli ottavi di Champions League e dimostrare qualcosa a noi stessi, perché così non va bene"

"Dobbiamo dare qualcosa in più, giocare nella Juve non vuol dire vincere in automatico le partite e se noi abbiamo paura non possiamo giocare". Parola di Paulo Dybala dopo Verona-Juventus 2-1: al Bentegodi i bianconeri hanno incassato la seconda sconfitta di fila in campionato, la quarta dall'inizio della stagione, e chiuso una settimana con un punto in tre partite. "Trovo difficile dare una spiegazione per la situazione in cui ci troviamo, a volte bisogna parlare meno e fare qualcosa in più - spiega Dybala ai microfoni di Sky Sport - non dobbiamo cercare alibi, ora è il momento di guardarci dentro e individuare tutto quello che stiamo sbagliando. Dobbiamo portare le correzioni in ogni allenamento, per migliorare a tirare fuori qualcosa che in questo momento non abbiamo".