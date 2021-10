Le altre partenze false di Allegri dopo 11 partite

Contro il Verona è arrivato il quarto ko in campionato per i bianconeri, il secondo consecutivo. Attualmente il bilancio dice 15 punti in 11 giornate: non è questa la prima partenza a rilento di Allegri, che aveva raccolto lo stesso identico bottino anche in una precedente annata con la Juve conclusa poi con lo scudetto. Ecco i precedenti delle sue altre partenze "false" da allenatore in A

JUVE KO 2-1 CONTRO IL VERONA