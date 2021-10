La squadra bianconera andrà in ritiro punitivo per preprepare al meglio i due prossimi impegni: la prima giornata di ritorno del gruppo H di Champions League con lo Zenit e la dodicesima giornata di campionato contro la Fiorentina

Un inizio di campionato difficile, forse come nessuno si sarebbe aspettato. Solamente 15 punti conquistati in 11 giornate, figli di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Ed è per questo che la Juventus di Massimiliano Allegri andrà in ritiro da lunedì fino a sabato prossimo. Una decisione presa per provare al risollevare l'andamento della squadra bianconera, che al momento è molto lontana dalla testa della classifica e sta rendendo meno rispetto alle aspettative.