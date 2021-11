Reina colpito da monetina: individuati gli autori

La partita tra Atalanta e Lazio ha regalato gol e spettacolo, un emozionante 2-2 che ha aperto l'undicesima giornata di Serie A. Ma nel secondo tempo della sfida del Gewiss Stadium c'è stato anche uno spiacevole episodio che ha coinvolto Pepe Reina. Il portiere spagnolo della Lazio, infatti, mentre si apprestava a battere una rimessa dal fondo, è stato bersaglio di un lancio di oggetti dalla curva dei tifosi nerazzurri ed è stato anche colpito da una monetina. I responsabili di quanto accaduto sono stati individuati e l'Atalanta, insieme alle Autorità competenti, provvederà a far applicare le sanzioni di inibizione allo stadio previsti per il caso in questione.