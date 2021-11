Momento Juve, Del Piero: "Situazione preoccupante"

L'ex capitano bianconero a Sky Calcio Club analizza il momento della Juventus: "Sembra che la squadra abbia bisogno ancora di tempo per la rifondazione. La situazione è preoccupante: l'obiettivo minimo è la conquista dell'Europa"

Due sconfitte consecutive, tre match di fila senza vittorie e sedici punti di distacco dal primo posto occupato da Napoli e Milan. Sono i numeri della Juventus che in campionato sta attraversando un momento negativo, in crisi di risultati. Una situazione definita "un filo preoccupante" dall'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero nella sua analisi a Sky Calcio Club: "C'è stato un passaggio importante in Champions League dove ha mostrato grande personalità e concentrazione, poi di nuovo un blackout - spiega - È una situazione un filo preoccupante perché l'obiettivo minimo è la conquista dell'Europa. Poi la Juventus ci ha sorpreso con delle rimonte incredibili, ma oggi è difficile pensarlo".