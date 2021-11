10/10 ©LaPresse

LA DECISIONE



Da martedì l'Udinese andrà in ritiro, scelta necessaria per ritrovarsi e non sbagliare la prossima partita: domenica pomeriggio, alla Dacia Arena, arriva il Sassuolo avanti di tre punti in classifica. Obbligatorio centrare l’aggancio e recuperare il giusto spirito in settimana, tappa fondamentale per il cammino in stagione e per il futuro dello stesso Gotti che deve invertire la rotta