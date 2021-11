In vetta a quota 31 punti, Spalletti e Pioli dominano in campionato e attendono lo scontro diretto in programma il 19 dicembre a San Siro. Aspettando il big match mancano però 6 turni: chi ha il calendario migliore? E quali saranno gli ultimi impegni del girone d'andata fino a Natale? Tappa per tappa, analizziamo tutte le sfide restanti nel 2021 della Serie A per Napoli e Milan