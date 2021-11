"Destro out ma abbiamo le soluzioni per sostituirlo"

Il Genoa arriva dal pareggio casalingo contro il Venezia ("Siamo consapevoli di aver fatto una buona partita, dispiaciuti perchè meritavamo di vincere") e non trova il successo dal 12 settembre, 2-3 sul campo del Cagliari. Da quel momento sono arrivati cinque pareggi con Bologna, Verona, Sassuolo, Spezia e Venezia e le sconfitte con Fiorentina, Salernitana e Torino. Gli otto punti totalizzati sin qui valgono la terzultima posizione alla pari con lo Spezia. "Sono mancati più i risultati che le prestazioni, abbiamo perso diversi calciatori per infortunio - è l'analisi dell'allenatore - è difficile trovare una squadra da 7/8 calciatori fissi out per colpa di problemi. Le difficoltà però ti fortificano e ti fanno crescere, ne stiamo prendendo atto. Tra gli assenti ci sarà Mattia Destro, autore di 6 reti sin qui in campionato: "L'assenza di Destro è un'ulteriore difficoltà, ma possiamo affrontarla: abbiamo la forza e le energie per superare anche questo. Cercheremo da squadra, con i calciatori che abbiamo a disposizione, di mettere in difficoltà gli avversari, sapendo che non abbiamo calciatori con le caratteristiche di Mattia ma altri che possono fare comunque bene".