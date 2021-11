Dopo quello di Lautaro, arriva anche il rinnovo di contratto per Barella: ingaggio di circa 5 milioni netti, che lo porta ai livelli degli altri big della squadra. Si lavora ancora per raggiungere l'intesa con Brozovic

È attesa nel pomeriggio la firma di Nicolò Barella sul rinnovo di contratto con l’Inter. Il centrocampista classe ’97 si recherà in sede e prolungherà il suo accordo con i nerazzurri, che nelle ultime settimane hanno lavorato molto con uno sguardo al futuro. Dopo quello di Lautaro Martinez arriva così un altro rinnovo importante , con cui l’Inter dimostra di voler continuare a investire, trattenendo due giocatori di 24 anni di caratura internazionale e che vantano diversi estimatori tra i top club europei.

Si lavora per Brozovic

Più complicato il discorso per Brozovic, per il quale si continua a dialogare con l’agente (dopo una prima fase di leggero stallo dovuta al fatto che il club non sapesse ancora bene con chi interfacciarsi): sono attesi sviluppi nelle prossime settimane.