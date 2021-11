Empoli-Genoa, dove vedere la partita in tv

La dodicesima giornata del campionato di Serie A parte con l'anticipo del Castellani tra Empoli e Genoa: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Prima della sosta per le Nazionali, la Serie A scende nuovamente in campo per la dodicesima giornata di campionato. Il programma inizia con l'anticipo del venerdì sera, con l'Empoli che al Castellani ospita il Genoa. La squadra di Aurelio Andreazzoli è reduce da una preziosa vittoria in casa del Sassuolo ed è all'ottavo posto con Verona, Juventus e Bologna a quota 15 punti. Il Genoa, invece, è fermo ancora a 8 e non vince dal 12 settembre, dal successo di Cagliari per 2-3. Da quel giorno sono arrivati cinque pareggi e tre sconfitte nelle ultime otto gare.