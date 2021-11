Serie A, il programma delle partite di oggi

La dodicesima giornata del campionato di Serie A prosegue con le tre gare del sabato: si parte alle 15:00 con Spezia-Torino, si chiude alle 20:45 con Cagliari-Atalanta (in diretta su Sky Sport). Alle 18:00 in campo Juventus e Fiorentina

Dopo l’anticipo del venerdì sera fra Empoli e Genoa, la dodicesima giornata di Serie A prosegue con tre gare in programma in questo sabato 6 novembre. Si parte alle ore 15:00 con la sfida fra Spezia e Torino in scena allo stadio Alberto Picco. Seguirà alle ore 18:00 la gara dell’Allianz Stadium fra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Alle 20:45, infine, l’anticipo del sabato sera vedrà l’Atalanta far visita al Cagliari (gara in diretta sui canali Sky Sport).