Il match della Unipol Domus fra Cagliari e Atalanta chiude il programma del sabato di questa dodicesima giornata di Serie A. tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Il programma del sabato di questa dodicesima giornata di Serie A si chiude con l'incontro fra Cagliari e Atalanta, l'ultimo per entrambe prima della sosta per le nazionali. La squadra di Walter Mazzarri arriva alla partita dopo aver passato l'ultima settimana in ritiro. I rossoblù, reduci da tre sconfitte di fila, cercheranno punti pesanti per allontanarsi dall'ultimo posto in classifica. Situazione diversa per la Dea di Gian Piero Gasperini, che viene da quattro risultati utili consecutivi, compreso il pareggio nell'ultima giornata di Champions League contro il Manchester United.