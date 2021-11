L'Atalanta vince a Cagliari e l'allenatore commenta così i tre punti: "Buona gara, ma se siamo più concreti soffriamo meno". Poi torna sul pareggio contro il Manchester United in Champions League: "Mai avuto qualcuno come CR7 in squadra, mi sarebbe piaciuto allenarlo con un meccanismo offensivo come il nostro". E su Buffon: "Abbiamo provato a prenderlo due volte, purtroppo non ci siamo riusciti. Ma questo deve raccontarvelo lui" CAGLIARI-ATALANTA 1-2: DECIDONO PASALIC E ZAPATA Condividi

L'Atalanta vince a Cagliari per 2-1 e porta a 16 (sui 22 complessivi) i punti conquistati in trasferta in campionato: "Credo sia una casualità - è l'analisi di mister Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport - però per stare nelle zone alte della classifica dobbiamo di certo diventare più concreti in casa. Però ci è già successo negli anni precedenti". L'allenatore dell'Atalanta analizza così la partita: "Abbiamo avuto una buona superiorità a lungo, tante occasioni, poi quando non chiudi le partite rischi che nel finale ci possano essere opportunità, magari con una mischia. Abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo essere soddisfatti per quello, ma se siamo più concreti soffriamo meno".

200 vittorie in A: "Spero di farne ancora tante" Gasperini ha festeggiato anche le 200 vittorie in Serie A: "Non ricordo successi facili, anche quando ci sono stati risultati eclatanti - risponde - li ho festeggiati tutti e spero di farne ancora tanti". Nella serata di Cagliari, c'è stato un episodio da Var: il rigore prima concesso per un fallo di Carboni su Pasalic e successivamente negato all'Atalanta. "Mi sono fidato dell'arbitro, mi aveva detto che aveva preso la palla - risponde Gasperini - inizialmente credevamo avesse dato un calcio alla gamba di Pasalic invece vedendo le immagini ci dicono che è andata diversamente. Nereo Rocco diceva che bisogna prendere tutto quello che si muove e che se qualche volta è la palla, pazienza".

"CR7 maestro, potevamo prendere Buffon. Sto bene qui" leggi anche Ronaldo: "Un punto d'oro, Gasperini fantastico" L'allenatore dell'Atalanta torna anche sul pareggio di Champions League contro il Manchester United, firmato da Cristiano Ronaldo, a 3 gol in due gare contro la squadra di Gasperini: "A fine partita mi sono avvicinato e gli ho detto che è sempre colpa sua - scherza l'allenatore - il suo è stato un colpo da maestro. Fa vedere cose eccezionali in campo. Ho avuto la fortuna di allenare giocatori importanti, magari non del suo livello. Milito era straordinario, Zapata è fortissimo oggi. Allenare Cristiano Ronaldo in una squadra con il nostro meccanismo mi sarebbe piaciuto tantissimo". Con una battuta anche sul futuro: "Sto bene a Bergamo, questo conta molto. A volte penso che magari andando all'estero sarei più ricco, ma di certo sarei meno felice". Chiosa con un retroscena di mercato su Buffon: "Abbiamo provato a prendere Gigi per due anni di fila, purtroppo non ci siamo riusciti. Ma questo deve raccontarvelo lui".