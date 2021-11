Venezia-Roma, dove vedere la partita in tv

Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan e il pareggio in Conference League contro il Bodo Glimt, la Roma è chiamata a ripartire sul campo del Venezia per non farsi sfuggire il quarto posto in classifica. Successo che manca da tre partite anche per i padroni di casa, reduci dallo 0-0 sul campo del Genoa nell'ultimo turno di Serie A. La zona retrocessione si avvicina pericolosamente per gli uomini di Zanetti, che vogliono compiere un altro passo in avanti verso la salvezza. Ecco le coordinate per seguire il match del Penzo in diretta su Sky Sport.