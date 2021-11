Il portiere rumeno dopo il pareggio nel derby: "La partita era iniziata male, poi abbiamo dimostrato di essere una squadra unita portando a casa un risultato giusto. Ho parato tanti rigori, ma questo è il più bello della mia carriera. Avevo studiato Lautaro in settimana, sono contento. Maignan? Con lui rapporto fantastico, ha esultato con me sul rigore perché sa cosa vuol dire"

Anche Ciprian Tatarusanu è stato tra i grandi protagonisti del derby di Milano. Il portiere rumeno si è trovato a fronteggiare ben due calci di rigore, parando il secondo di Lautaro Martinez e permettendo così al Milan di restare sull'1-1, risultato poi mantenuto fino al termine della gara di San Siro contro l'Inter. "La partita è iniziata male per noi, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra unita – ha dichiarato il portiere a Sky Sport -. Sono contento di essere riuscito a parare questo rigore, che ci ha permesso di mantenere il risultato in un momento chiave. Alla fine il pareggio è il risultato giusto. È sempre bello parare un rigore, nel derby è ancora più importante e questo è il più bello della mia carriera , anche se ne ho parati tanti".

"Avevo studiato Lautaro, ottimo rapporto con Maignan"

Il rumeno svela poi il suo segreto: "Lautaro Martinez l'avevamo studiato bene in settimana con il preparatore dei portieri, sono contento. Avevamo studiato anche Calhanoglu, ma lui mi conosceva meglio. Il rapporto con Maignan? Ha esultato con me perché sa cosa vuol dire parare un rigore per un portiere. Il nostro rapporto è molto buono, ho cercato di aiutarlo quando è arrivato perché parlo francese, per lui non era facile cambiare paese e campionato ma è stato bravissimo. Poi purtroppo si è fatto male, io mi sono allenato per farmi trovare pronto e l'occasione è arrivata, sono contento di giocare a questi livelli”, conclude Tatarusanu.