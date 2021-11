L'allenatore rossonero dopo il pareggio nel derby: "Abbiamo dimostrato di essere forti. In Europa solo noi e il Napoli imbattuti, significa che stiamo facendo un grande sforzo. Il recupero di Rebic è importante, dopo la sosta dovremo ripartire subito bene" MILAN-INTER 1-1, GLI HIGHLIGHTS Condividi

Il bicchiere è mezzo pieno per Stefano Pioli al termine del derby di Milano, terminato 1-1. Un pareggio che prolunga la striscia di imbattibilità del Milan che sale a 32 punti, record per il club rossonero dopo dodici giornate nell'era dei tre punti. "Il bicchiere è mezzo pieno. Si gioca per vincere, ma è stata una partita complicata e difficile - ammette Pioli - C'è stata una prestazione generosa contro una squadra molto forte. Anche noi, però, abbiamo dimostrato di essere forti. Abbiamo approfittato di tutte le situazioni per crescere: quando affronti le squadre forti del campionato come l'Inter qualche errore ci sta, ma è importante rimanere squadra".

"La reazione c'è stata mantenendo le nostre idee" leggi anche Il derby finisce 1-1: Milan primo, l'Inter a -7 Sotto nel punteggio con il rigore trasformato dall'ex Calhanoglu, il Milan è riuscito a reagire pareggiando i conti appena sei minuti dopo con l'autogol di De Vrij. Una risposta che ha soddisfatto Pioli che, tuttavia, parla anche degli errori commessi: "Siamo andati sotto quando stavamo gestendo la partita, la reazione c'è stata - spiega - Abbiamo mantenuto le nostre idee e il modo di stare in campo. Potevamo cercare un po' di più Ibrahimovic: non sempre ci siamo riusciti, ma siamo stati pericolosi e abbiamo lottato pallone su pallone. Abbiamo sofferto, ma abbiamo anche creato. Siamo stati coraggiosi in fase difensiva dove abbiamo accettato il 2 vs 2 con giocatori come Lautaro, Dzeko, Correa e Sanchez. In tutti i campionati europei solo noi e il Napoli siamo imbattuti, significa che stiamo facendo un grande sforzo".