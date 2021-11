Infortunio per De Silvestri: out 3 settimane

Non arrivano buone notizie per Sinisa Mihajlovic nel giorno in cui il suo Bologna è tornato ad allenarsi a Casteldebole per preparare la sfida contro il Venezia, in programma al Dall’Ara domenica 21 novembre alle ore 15. Come si legge nel sito ufficiale della società rossoblù, Lorenzo De Silvestri – sostituito all’intervallo della gara vinta contro la Sampdoria – ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a rimanere ai box per circa tre settimane. "Gli esami cui è stato sottoposto Lorenzo De Silvestri hanno evidenziato una lesione di primo grado del semimembranoso della coscia destra, con tempi di recupero di circa 3 settimane", la nota pubblicata dal club. De Silvestri salterà dunque sicuramente la sfida contro il Venezia in programma alla ripresa e quella contro lo Spezia, a forte rischio anche la gara contro la Roma di mercoledì 1° dicembre.