Il Comune di Bologna consegnerà la cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic: cerimonia in programma il prossimo 17 novembre. Un riconoscimento "p er aver manifestato un particolare senso di appartenenza alla comunità locale, connesso all'importante ruolo pubblico rivestito e alla sua esperienza di vita nell’affrontare la malattia"

Sinisa Mihajlovic è alla quarta stagione da allenatore del Bologna, la quinta se consideriamo anche la parentesi nella stagione 2008/2009. Dopo aver conquistato la salvezza per tre anni, con il serbo in panchina la squadra rossoblù sta facendo bene anche quest'anno. Settimo posto in classifica dopo 12 giornate, a pari punti con la Juventus di Massimiliano Allegri e la Fiorentina. Un rapporto, quello tra Mihajlovic e Bologna, reso ancor più forte, oltre che dai risultati sportivi, anche dal momento difficile passato dall'allenatore a causa della leucemia. Questo legame sarà suggellato il prossimo 17 novembre quando, alle ore 18, il serbo diventerà ufficialmente cittadino onorario della città di Bologna: un riconoscimento che gli verrà consegnata nella sala consiliare della Casa Comunale, alla presenza del nuovo Sindaco Matteo Lepore.