Non sarà a disposizione di Roberto Mancini per le gare contro Svizzera e Irlanda del Nord Giorgio Chiellini, che mercoledì pomeriggio ha salutato il ritiro della Nazionale e ha fatto rientro a Torino per un problema muscolare. Il capitano della Juvenuts giovedì mattina si è sottoposto ad accertamenti diagnostici al JMedical, che hanno evidenziato un'infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille di sinistra. Le condizioni del difensore centrale bianconero verranno monitorate quotidianamente, con Allegri che spera di riavere a disposizione il suo capitano al più presto in vista dei prossimi impegni in campionato e in Europa.