Niente più Arabia Saudita: la Supercoppa italiana resterà in Italia. Il Consiglio della Lega Serie A, infatti, giovedì mattina ha stabilito che la gara tra Inter e Juventus, originariamente in programma per fine dicembre a Riyad, verrà disputata mercoledì 12 gennaio 2022 a San Siro. Per la seconda stagione consecutiva il trofeo non lascerà l'Italia: lo scorso anno, infatti, la finale tra Juventus e Napoli venne disputata a Reggio Emilia, con i bianconeri di Andrea Pirlo che si imposero 2-0 sulla squadra allenata dal suo ex compagno di reparto Gattuso grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Morata.