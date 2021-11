Il centrocampista della Lazio parla del suo connazionale, attaccante della Fiorentina. Entrambi saranno impegnati domenica sera in una partita decisiva per Qatar 2022 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo: "Non è bravo, è eccezionale. Quando sbaglia una partita non dorme sereno e questo è sinonimo di grande carattere: quindi penso che sia destinato a diventare un top player: migliorerà sicuramente e farà parlare il mondo di lui" I MIGLIORI GIOCATORI IN SCADENZA NEL 2023: C'E' ANCHE VLAHOVIC Condividi

"Non è bravo, è eccezionale. Sono abbastanza certo che le statistiche lo confermerebbero, considerando la sua età". Sergej Milinkovic-Savic parla così dal ritiro della Serbia del suo compagno di nazionale Dusan Vlahovic. "Sia in allenamento che in partita ha sempre fame - spiega il centrocampista della Lazio ai microfoni del sito ufficiale della Fifa - non si prende mai alla leggera quando perde un'occasione, quindi ha fame di gol e di vittorie. Quando sbaglia una partita non dorme sereno e questo è sinonimo di grande carattere. Mi piace il modo in cui vuole mettersi alla prova, quindi penso che sia destinato a diventare un top player: migliorerà sicuramente e farà parlare il mondo di lui".

Entrambi a segno nel 4-0 al Qatar Un'investitura in piena regola nei confronti dell'attaccante della Fiorentina: entrambi sono andati a segno nell'amichevole vinta per 4-0 giovedì contro il Qatar, con Vlahovic che ha servito a Milinkovic-Savic anche l'assist vincente. Il centrocampista 26enne non ama invece parlare di se stesso: "Per me l'importante è dare il massimo in ogni partita e in ogni allenamento e cercare di migliorare dove posso - sottolinea - non sono del tutto sicuro delle cose che devo migliorare, ma ci sono persone che possono indicarmelo e aiutarmi a migliorare la mia forma. Mi sforzo di giocare ogni partita nel miglior modo possibile e di essere sempre migliore".

"Ibra e Zidane i miei modelli" approfondimento Buffon-N'Kono e non solo: gli idoli dei calciatori Milinkovic-Savic ha parlato anche del rapporto con il fratello Vanja, portiere del Torino, e del rapporto speciale della sua famiglia con lo sport: "Nostra madre giocava a basket, nostro padre giocava a calcio, quindi eravamo destinati a fare sport - ammette - anche se non abbiamo mai avuto pressioni e abbiamo sempre avuto la libertà di decidere da soli cosa volevamo fare. Questo è stato molto importante, perché ci sentivamo già inclini a fare sport in famiglia ma abbiamo potuto scegliere da soli il nostro destino". Gioca a carte scoperte, il centrocampista, quando si tratta di indicare dei modelli: "Sono cresciuto ammirando tanti campioni ma se dovessi sceglierne uno direi Zlatan Ibrahimovic. Ho studiato da vicino Zinedine Zidane perché ho iniziato a giocare in quella posizione, da trequartista".