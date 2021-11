4/27 ©Ansa

FRANCESCO TOTTI - GIUSEPPE GIANNINI - Lo storico capitano giallorosso non ha mai nascosto di essere cresciuto nel mito del "Principe" Giannini. L'ambizione di un tempo? "Essere come lui - disse a Vanity Fair -, il capitano della Roma della mia giovinezza. Lo identificavo come il principe di Roma, il numero 10 per eccellenza. Quando mi convocarono in prima squadra chiesi se era possibile dividere la stanza con Peppe. Me lo concessero. Era un sogno a occhi aperti". Qui i due, insieme, nel giorno dell'addio al calcio di Giannini.