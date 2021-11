Il centrocampista uruguaiano ha giocato 287 minuti tra campionato e Champions in questo inizio di stagione: "Sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo in base a quanto mi avevano detto società e allenatore. E' chiaro se dovesse continuare così, dovrò parlare con il club e trovare una soluzione che sia la migliore per tutti". Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno

Nuove gerarchie si stanno stabilendo in casa Inter, in questi primi mesi di nuova gestione targata Simone Inzaghi. Chi non è troppo contento del minutaggio avuto fino a questo momento è Matias Vecino, che durante una conferenza stampa nel ritiro dell'Uruguay ha messo in dubbio il proprio futuro in nerazzurro, qualora venisse impiegato così poco anche nella seconda parte di stagione: "Negli ultimi mesi sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo in base a quanto mi avevano detto società e allenatore a inizio stagione. Il calcio è fatto di momenti, a volte negativi e a volte positivi. E' chiaro che se questa situazione dovesse continuare, credo che con l'Inter dovremo discutere per trovare una soluzione che sia la migliore per tutti".