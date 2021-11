Sono ormai diverse le proprietà straniere che si sono affacciate alla Serie A, ultima in ordine di tempo quella americana che ha acquistato il Genoa da Enrico Preziosi. Tra queste ci sono le proprietà di Inter e Milan, finite nel mirino anche del fondo statale arabo Pif, come svelato nei giorni scorsi da Amanda Staveley, persona molto vicina al gruppo e proprietaria del 10% delle quote del Newcastle. Alle parole dell'imprenditrice inglese, che aveva spiegato come "avessero parlato con Inter e Milan, ma il problema era che la struttura del campionato era un disastro" ha replicato Paolo Dal Pino, intervenuto durante Sport Industry, talk online organizzato da Rcs Academy: "Se la signora Amanda Staveley ha preferito investire nel Newcastle rispetto all'Inter o al Milan, si vede che le piacciono le utilitarie e non le macchine di Formula 1. Abbiamo 8 proprietà straniere che hanno creduto nella Serie A e che ritengono ci sia potenziale di crescita. Quando si investe si guarda alle potenzialità delle società e del mercato in cui si opera. Nel momento in cui si guarda al calcio italiano, si vede che è una grande opportunità perchè ha potenziale inespresso come nessun altra Lega".