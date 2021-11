Immobile: "In campo con la Juve? Spero di sì"

L'attaccante biancoceleste, intervenuto a margine della presentazione dell'evento "Fratelli Tutti", ha commentato il pareggio dell'Italia con l'Irlanda del Nord: "Non ci voleva, non sarà facile ripensare a quello che è accaduto 4 anni fa. Se ci sarò con la Juventus? Spero di farcela"

Tornano i fantasmi del 2017 agli Azzurri, che dopo il pareggio con l'Irlanda del Nord saranno costretti a giocarsi l'accesso ai prossimi Mondiali tramite i playoff. Ciro Immobile in quel 13 novembre di 4 anni fa era in campo, e ha commentato così il risultato dei suoi compagni di squadra: "Non ci voleva questo passo falso. Non sarà semplice giocarsi l'accesso al Mondiale il prossimo marzo ripensando a ciò che è successo nel precedente più recente", ha detto l'attaccante a margine della presentazione dell'amichevoli "Fratelli tutti" tra la World Rom Organization e la "Squadra del Papa". Il numero 17 biancoceleste ha fatto chiarezza con Marco Tardelli su quelle che sono le sue condizioni fisiche: "Ho avuto questa piccola lesione al polpaccio. Se ci sarò con la Juve? Non lo so, spero di sì".