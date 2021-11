Bologna, cittadinanza onoraria a Mihajlovic

"Bologna ha un patrimonio culturale immenso"

"Sono onorato e commosso per questo riconoscimento, soprattutto perché viene da Bologna che ha un patrimonio culturale immenso. Ho dato una occhiata a chi ha ricevuto questo riconoscimento in passato ed è incredibile vedere il mio nome assieme a Garibaldi, Carducci, Verdi e Wagner". Così Mihajlovic ha esordito nel suo lungo discorso di ringraziamento dove ha ripercorso le tappe della sua lotta contro la leucemia: "Il destino ha voluto che la malattia si manifestasse a Bologna e non sorprende che questa città abbia i migliori centri di ricerca oncologica come il Sant'Orsola - spiega - Sono stato fortunato, ma anche Bologna lo è stata quando nel 2019 mi hanno chiesto di salvare la squadra. Non ho mai avuto dubbi sull'impresa di quell'anno, c'erano professionisti straordinari e non solo ci siamo salvati ma siamo anche arrivati decimi".