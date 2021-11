Il vicepresidente bianconero ha parlato nel corso della presentazione della docu-serie "All or Nothing: Juventus": "Vogliamo continuare a essere importanti sia in Italia che in Europa. Lo scorso anno abbiamo vinto due trofei su quattro, magari fosse ogni stagione così"

"Abbiamo vinto per tanti anni, era arrivato il momento di cambiare". Esordisce così il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved nel corso la conferenza stampa di presentazione di "All or Nothing: Juventus", docu-serie Amazon sui bianconeri. "Volevamo ringiovanire la rosa, facendo un giusto mix tra giocatori esperti come Buffon, Chiellini e Bonucci affiancandoli a giovani come De Ligt e Chiesa. L'obiettivo è creare tanto un presente quanto un futuro per il club e continuare a essere importanti sia in Italia che in Europa".