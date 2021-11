"Sto bene, grazie!". Paulo Dybala risponde così a una tifosa bianconera all'uscita del J-Medical dove è arrivato nella tarda mattinata di giovedì per sottoporsi a degli accertamenti dopo l’infiammazione al muscolo soleo della gamba sinistra . Parole che tranquillizzano l’ambiente bianconero, in attesa di conoscere l’esito degli esami, anche se resta da capire se l’argentino potrà esserci o meno contro la Lazio , gara che si giocherà sabato alle 18 all’Olimpico. Dybala, ricordiamo, è rientrato in Italia con un volo privato nella notte tra mercoledì e giovedì e si è subito affidato allo staff medico bianconero.

Infortunio in nazionale contro l'Uruguay

L’attaccante della Juventus è stato costretto a lasciare il campo a fine primo tempo della gara tra Uruguay e Argentina dello scorso 13 novembre proprio per un fastidio muscolare; prima però era stato protagonista dell’assist vincente per la rete decisiva siglata da Di Maria. Dybala è rimasto con la sua nazionale ma non ha preso parte all’altro match, quello pareggiato contro il Brasile. Subito dopo la gara un aereo privato lo ha riportato in Italia: ora restano da capire le sue condizioni fisiche, con Max Allegri che spera di averlo a disposizione fin da subito.