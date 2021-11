Serie A, le partite e gli orari della 13^ giornata

Dopo la sosta per le nazionali, torna la Serie A. La tredicesima giornata è ricca di partite importanti, con scontri diretti su tutti i fronti, a partire dalla lotta per lo scudetto fino a quella per la salvezza e per i posti valevoli per la qualificazione alle prossime coppe europee. Si comincia sabato alle 15, con l'Atalanta che ospiterà lo Spezia. Alle 18 fari accesi sullo Stadio Olimpico di Roma: c'è Lazio-Juventus. E in serata, la capolista Milan affronterà la Fiorentina al Franchi di Firenze. La domenica di Serie A si aprirà con Cagliari-Sassuolo alle 12:30. Alle 15 scenderanno in campo Salernitana, Sampdoria, Bologna e Venezia. Alle 18 invece spazio per un altro scontro al vertice: l'Inter di Inzaghi ospiterà il Napoli dell'ex Spalletti, mentre nel positicipo domenicale ci sarà il debutto su una panchina di Serie A del Genoa di Shevchenko, che ospiterà la Roma di Mourinho. Per finire, lunedì alle 18:30 ci sarà Verona-Empoli, e alle 20:45 Torino-Udinese.