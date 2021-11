Italiano: "Vittoria di sacrificio. Vlahovic..."

L'allenatore viola dopo la vittoria contro i rossoneri: "Siamo riusciti a battere un grande Milan con Ibra implacabile. Contro le big avevamo raccolto nulla, oggi siamo stati premiati. Vlahovic è destinato a una grande carriera, Saponara ha tirato fuori il fuoco che si stava spegnendo" FIORENTINA-MILAN 4-3, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

"Questa è la prima grande soddisfazione a Firenze". Non ha dubbi Vincenzo Italiano sull'importanza della vittoria della sua Fiorentina contro il Milan. Il primo successo stagionale contro una big per la viola che conferma l'effetto Franchi visto il terzo successo consecutivo in casa: "Nell'ultima riunione ho detto ai ragazzi che ci etichettano come una squadra senza attributi con le big - spiega Italiano nel post partita - Era il momento di dimostrare che è l'opposto. Sono contento per i ragazzi. Eravamo in grande emergenza in difesa. Perdere Nastasic, Milenkovic e Quarta per questa partita non è stato bello, ma gli adattati si sono sacrificati e si sono adattati. Siamo riusciti a battere la capolista soffrendo, ma sul 3-0 la partita doveva finire e invece si è riaperta. Eravamo già indirizzati verso un match tranquillo, tuttavia abbiamo sofferto. Con questo sacrificio e questa applicazione la vittoria è meritata. Abbiamo incontrato un grande Milan, con Ibra implacabile. Contro le grandi avevamo raccolto nulla in casa, invece oggi siamo stati premiati. È stata una prestazione di grande sacrificio vista anche l'emergenza difensiva".

"Vlahovic concentrato sul presente, era carico a pallettoni" leggi anche Poker viola, al Franchi il primo ko del Milan: 4-3 Protagonista assoluto della vittoria della Fiorentina è stato Dusan Vlahovic, autore di una doppietta. Numeri che migliorano le statistiche del serbo, secondo miglior marcatore nei top 5 campionati nel 2021 con 27 reti (meglio di lui solo Lewandowski con 38 gol) e miglior marcatore di sempre della Fiorentina in un anno solare (stessi gol di Kurt Roland Hamrin, anno 1960): "Vlahovic è destinato a una carriera importante, non solo perché sa fare gol, ma per come si allena - spiega Italiano - Vederlo allenare è straordinario, riporta tutto in partita. Può fare una carriera importante se rimane così". Tuttavia resta un rebus attorno al futuro dell'attaccante serbo: "Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, pensiamo al presente e ce lo godiamo - aggiunge l'allenatore della Fiorentina - Oggi Vlahovic era carico a pallettoni anche grazie alla qualificazione ai Mondiali con la Serbia. Lui non pensa a nulla, solo a prepararsi per i match. Sa che passa tutto attraverso il rendimento".