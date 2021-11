L'allenatore rossonero dopo il ko contro la viola: "Anche dopo questa sconfitta sono convinto di allenare una squadra davvero forte. Gli episodi ci hanno portato a questo risultato. Perdere fa male, così come subire quattro gol. Rinnovo? Quando sarà il momento si farà" FIORENTINA-MILAN 4-3, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Dopo dodici risultati utili consecutivi è arrivata la prima sconfitta stagionale per il Milan. Il 4-3 contro la Fiorentina ha interrotto la marcia dei rossoneri, ma per Stefano Pioli il risultato del Franchi deve essere un punto di partenza: "Dobbiamo sentire il dolore di questa sconfitta, ma anche dopo questo ko sono convinto di allenare una squadra davvero forte - spiega l'allenatore rossonero - Perdere fa sempre male, così come subire quattro gol. Forse senza il quarto gol potevamo recuperare la partita. Anche i giocatori sanno che prendere quattro gol sono troppi. Perdere fa sempre male, anche a Firenze. Poi per me è sempre una partita speciale quella contro la Fiorentina".

"Sconfitta frutto degli episodi" leggi anche Poker viola, al Franchi il primo ko del Milan: 4-3 Nell'analisi del match Pioli si è soffermato su ciò che, secondo lui, ha deciso il match: gli episodi. "Nel primo tempo abbiamo giocato bene, non dovevamo essere sotto di due gol - racconta - Noi non abbiamo segnato, loro hanno fatto due gol. Anche nel secondo tempo non abbiamo fatto male, ma è stata più una prestazione di carattere perché non volevamo perdere la prima partita in campionato. Sono gli episodi che ci hanno portato a questa sconfitta. Sui gol subiti dovevamo fare meglio e nel primo tempo dovevamo fare almeno un gol. Non siamo stati lucidi e attenti per portare a casa almeno un risultato positivo". Dagli errori di Firenze il Milan dovrà cercare di ripartire e l'occasione arriverà già mercoledì con il match in Champions contro l'Atletico Madrid: "I ragazzi sanno i messaggi di questa sconfitta - spiega Pioli - Da domenica penseremo alla Champions. Non so quante possibilità avremo di qualificarci, ma vogliamo vincere una grande partita".