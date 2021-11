Dopo sei risultati utili consecutivi all'Olimpico, per la Lazio è arrivato il primo ko interno della stagione per mano della Juventus. Un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca all'allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, vista la prestazione della sua squadra: "I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare - esordisce - Abbiamo fatto il match e siamo stati in partita fino a dieci minuti dalla fine. Nel tentativo di arrivare al pareggio ci siamo aperti e disuniti. Nei primi 30 minuti del secondo tempo non abbiamo preso neanche un contropiede. Purtroppo siamo mancati negli ultimi dieci metri. Abbiamo fatto bene, fino al 75' non abbiamo concesso assolutamente niente. Ci è mancato arrivare ad essere pericolosi". Una sconfitta da ex per Sarri che glissa sul coro ironico dedicatogli dai tifosi della Juventus: "Dei tifosi non mi interessa nulla. Io ho lavorato alla Juve e ho allenato grandi campioni. Il resto non mi tange".