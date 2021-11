L'attaccante biancoceleste fa il punto sulle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio al polpaccio: "Contro la Juve ho preferito non rischiare, domani ho la risonanza di controllo ma non ho più dolore. Solo un po' di cautela perchè non vorrei fermarmi di nuovo". E promuove la Lazio, nonostante il ko contro i bianconeri: "La squadra non mi è dispiaciuta. Ci siamo ritrovati come gruppo e ora dobbiamo solo avere più continuità"

Giornata particolare nel centro sportivo di Formello, dove si sono sfidate la squadra del Papa (una sorta di nazionale, composta da dipendenti dello Stato Vaticano) e una selezione della World Rom Organization (associazione che tutela i diritti dei rom). Arbitro speciale della partita è stato Ciro Immobile , che a margine dell'evento, ha parlato delle sue condizioni fisiche e dei tempi di recupero dal problema al polpaccio che non gli ha permesso di giocare contro la Juventus: " Va sempre meglio, ogni giorno migliora sempre di più. Il polpaccio è un muscolo abbastanza delicato, altrimenti probabilmente ci sarei stato già per la partita con la Juventus. Ho preferito non rischiare. Domani ho la risonanza di controllo e in questo momento il dolore è passato , c'è solo un po' di paura perchè non vorrei fermarmi di nuovo. Sto avendo un po' di cautela, spero di rientrare presto".

"Siamo sulla strada giusta, c'è tempo per recuperare"

Immobile ha proseguito, commentando la prestazione della Lazio, uscita sconfitta per 2-0 dalla sfida dell'Olimpico contro la Juventus: "La squadra non mi è dispiaciuta, è mancato solo l'ultimo passaggio per andare a far gol. Siamo sulla strada giusta, stiamo diventando sempre più squadra, facendo con più spensieratezza quello che ci chiede il mister. Il campionato è ancora lungo, abbiamo tempo per recuperare, a fine partita ho parlato con la squadra e gli ho detto che continuando con questo spirito possiamo dare belle soddisfazioni ai tifosi. Siamo un po' indietro, però per noi era fondamentale prima ritrovarci come gruppo e ci siamo riusciti, ora dobbiamo trovare un po' di continuità in più".