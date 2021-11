1/27 ©LaPresse

METOLODOGIA



Il CIES ha analizzato le squadre delle massime 84 divisioni di tutto il mondo in base al numero di giocatori schierati in campionato negli ultimi 365 giorni. In particolare si fa riferimento al periodo tra il 15 novembre 2020 e 2021, anno che premia la varietà della Serie A in Europa. Due italiane in vetta, ben 6 nella top 10 e addirittura dieci tra le migliori venti.



Ecco nel dettaglio la classifica tra i cinque maggiori tornei d'Europa e in fondo la situazione della Serie A