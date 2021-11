Frattesi, un turno per espressione blasfema

La prova tv 'incastra' Frattesi, fermato per un turno per aver pronunciato espressioni blasfeme; una giornata di stop anche per Veretout e Gyasi. Multa di 12mila euro all'Inter dopo i cori discriminatori nei confronti dei tifosi del Napoli

Terminata la tredicesima giornata di campionato, arrivano le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in merito ai calciatori squalificati in vista del prossimo turno di Serie A. Sono in totale tre i calciatori, tutti fermati per una giornata, fermati dal giudice sportivo: tra loro spicca la squalifica, arrivata mediante la prova televisiva, di Davide Frattesi del Sassuolo, reo di aver pronunciato "un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo, individuabile senza margini di ragionevole dubbio" della gara contro il Cagliari. Il centrocampista neroverde salterà così la gara contro il Milan in programma domenica prossima a San Siro. Gli altri due squalificati, sempre per un turno, sono Jordan Veretout della Roma ed Emmanuel Gyasi dello Spezia, entrambi – già diffidati – sono stati ammoniti nel corso dell’ultima giornata di campionato.