Ayroldi in Juve-Atalanta, Napoli-Lazio a Orsato

Designato Ayroldi per Juventus-Atalanta, in programma sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium. Posticipo di domenica alle 20.45 tra Napoli e Lazio affidato invece a Daniele Orsato. Ecco l'elenco completo delle designazioni arbitrali per la 14^giornata di Serie A

Decise le designazioni arbitrali per la 14^giornata di Serie A, che comincerà venerdì sera con lo scontro diretto in zona salvezza tra Cagliari e Salernitana: per questo la sfida della Sardegna Arena è stata affidata a un arbitro di esperienza come Doveri. Big match anche sabato alle ore 18, con Juventus-Atalanta all'Allianz Stadium che verrà diretta da Ayroldi. Ci sarà invece Daniele Orsato in campo per il posticipo di domenica sera alle 20.45 tra Napoli e Lazio. Ecco l'elenco completo delle designazioni arbitrali della 14^giornata di Serie A.