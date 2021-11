All'interno di "All or Nothing: Juventus", ennesima edizione della docuserie realizzata da Amazon Prime Video che segue come poche volte era stato fatto prima la stagione di una squadra di calcio, in questo caso i bianconeri, sono diversi gli episodi degni di nota, anche solo per il fatto che molto spesso non emergono e rimangono confinati negli spogliatoi. A cominciare dal discorso tenuto da Andrea Agnelli alla squadra nel giorno del raduno, che dà il via ufficiale alla stagione 2020-21 della Juventus. Un discorso a cuore aperto da parte del presidente, che commenta in questo modo la stagione precedente, quella del nono scudetto consecutivo vinto con in panchina Maurizio Sarri: "Sono dieci anni che sono presidente della Juve. Se guardo l’anno scorso, al di là dei risultati sportivi, ve lo dico con il cuore, è stato un anno di mer... Qualcuno anche qui dentro non ha dato tutto quello che doveva. Se penso a tutti gli sforzi che hanno fatto le donne e gli uomini della Juventus, noi siamo 800 e si va in campo in 800, si vince e si perde in 800. Siamo un gruppo che deve andare sempre unito nella stessa direzione. Abbiamo fatto una scelta in cui credo tantissimo, che è quella di Pirlo. Ora sta nel gruppo seguirlo sempre e comunque, quotidianamente. Sarà un anno difficile, ma io torno con l’entusiasmo di una volta. Chiunque cercherà di toccare uno solo di voi, prima passerà sul mio corpo. Al resto pensateci voi".